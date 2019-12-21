Американський політолог Микола Злобін показав у мережі фото з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим і розлютив користувачів.

Знімок з'явився на його сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Публіцист пообіцяв подарувати користувачеві, який придумає найцікавіший підпис до кадру, книгу, написану в співавторстві з рупором Кремля.

Злобін і Соловйов Facebook Миколи Злобіна

У коментарях влаштували справжню дискусію, засипавши Соловйова невтішними відгуками.

"Підпис буде таким: "Яка ж ви безсоромна погань, Миколо. Бог вас проніс, що ви жодного разу не попалися мені на очі в Вашингтоні. Намагайтеся не потрапляти і далі". А одну з ваших спільних книг засуньте вашому співавтору в дупу, від мого імені", – відреагував відомий журналіст Сергій Пархоменко.

Відомого політолога рознесли за кадр із Соловйовим

"Як ви йому руку потискаєте", "Я бачу лише одну людину, вибачте", "Злобін із Говнюшонком", "Ла*но мозку заразне, остерігайтеся", "Не май друзів, які б поступалися тобі в моральному відношенні", "Соловйов – злодій і підлиза, для таких людей немає нічого святого", "Виняткова гидота", "Навіщо я це бачу?", "Бл*два, підійде?","Портрет із г*мном", "О Боже, з таким ла*ном", – написали в коментарях .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка публічно поставила на місце топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

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