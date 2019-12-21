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22 грудня • оновлено в 00:31
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"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна

2.1т
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Американський політолог Микола Злобін показав у мережі фото з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим і розлютив користувачів.

Знімок з'явився на його сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Публіцист пообіцяв подарувати користувачеві, який придумає найцікавіший підпис до кадру, книгу, написану в співавторстві з рупором Кремля.

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Злобін і Соловйов

Злобін і Соловйов

Facebook Миколи Злобіна

У коментарях влаштували справжню дискусію, засипавши Соловйова невтішними відгуками.

"Підпис буде таким: "Яка ж ви безсоромна погань, Миколо. Бог вас проніс, що ви жодного разу не попалися мені на очі в Вашингтоні. Намагайтеся не потрапляти і далі". А одну з ваших спільних книг засуньте вашому співавтору в дупу, від мого імені", – відреагував відомий журналіст Сергій Пархоменко.

"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна

Відомого політолога рознесли за кадр із Соловйовим

Відомого політолога рознесли за кадр із Соловйовим

"Як ви йому руку потискаєте", "Я бачу лише одну людину, вибачте", "Злобін із Говнюшонком", "Ла*но мозку заразне, остерігайтеся", "Не май друзів, які б поступалися тобі в моральному відношенні", "Соловйов злодій і підлиза, для таких людей немає нічого святого", "Виняткова гидота", "Навіщо я це бачу?", "Бл*два, підійде?","Портрет із г*мном", "О Боже, з таким ла*ном", – написали в коментарях .

"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна
"Портрет із л*йном": відомому політологу дорікнули за фото з топпропагандистом Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка публічно поставила на місце топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Крым Андрей
Крым Андрей
А надо обращать внимание на визг нескольких мелких шавок в сети?
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1
1
Он Алекс
Он Алекс
А че вечерний мудозвон забыл в ненавистной Америке ? Съездил потролить лохов из России ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Портрет с гoвном" - неплохое название для еженедельной программы свЯнинки соколовой
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, ахахаха, в точку)))))
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