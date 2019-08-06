Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Зло неправославне!" У мережі показали потоп в окупованому Севастополі

903 Читати матеріал російською

Через рясні дощі у тимчасово окупованому Севастополі місто буквально потонуло. Причина цьому – зливнівки, які не працюють.

Фото наслідків стихії опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. На них видно, що цілі вулиці перетворилися на брудні річки, вода затопила автомобілі й дитячі майданчики, а на сходах парків і скверів утворилися водоспади.

"Севастополь. Будь-який дощик – і місто пливе. Річ у тім, що рукож*пи під час ремонту доріг зливнівки закочують наглухо. Зливнівки – зло неправославне! Плюс нахили, кути, градуси різні невідомі дітям гір і тайги!" – пишуть свідки.

Новини
Окупований Севастополь настигла екологічна катастрофа: в мережу потрапили фото
Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі

Потоп у Севастополі

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Одесу накрив потужний шторм, у результаті якого в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

А недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної зливи, яка накрила регіон.

Крім того, стихія спровокувала селевий потік, який забрав життя жителя села Молога Білгород-Дністровського району та змив автомобіль громадян Російської Федерації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel