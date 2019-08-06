"Зло неправославне!" У мережі показали потоп в окупованому Севастополі

Через рясні дощі у тимчасово окупованому Севастополі місто буквально потонуло. Причина цьому – зливнівки, які не працюють.

Фото наслідків стихії опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. На них видно, що цілі вулиці перетворилися на брудні річки, вода затопила автомобілі й дитячі майданчики, а на сходах парків і скверів утворилися водоспади.

"Севастополь. Будь-який дощик – і місто пливе. Річ у тім, що рукож*пи під час ремонту доріг зливнівки закочують наглухо. Зливнівки – зло неправославне! Плюс нахили, кути, градуси різні невідомі дітям гір і тайги!" – пишуть свідки.

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Севастополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Севастополь

Будь дощик і місто пливе

Справа в тому, що рукожопи при попілоремонте доріг ливневки закочують наглухо.Плюс, нахили, кути, градуси різні невідомі дітям гір і тайги! pic.twitter.com/K4sVqMnKnj - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Одесу накрив потужний шторм, у результаті якого в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

А недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної зливи, яка накрила регіон.

Крім того, стихія спровокувала селевий потік, який забрав життя жителя села Молога Білгород-Дністровського району та змив автомобіль громадян Російської Федерації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!