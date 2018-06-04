Зливи та шквали: в Україну йде похолодання

У вівторок, 5 червня, на територію України прийде атмосферний фронт, який принесе опади з подальшим похолоданням.

Як повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко, найближчими днями варто очікувати дощі, зливи, грози та окремі шквали.

"Температура повітря завтра ще буде високою, хіба у дощах періодично знижуватиметься.

А ось 6 червня, за фронтом, у більшості областей України суттєво похолоднішає, до +15 +22 градусів! Хіба на півдні у середу ще побудуть літні дощі та +28 градусів", - написала вона.

Синоптик прогнозує 5 червня у Києві періодичні короткочасні дощі та грози, і можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря +26 градусів.

У середу, 6 червня, за її словами, у столиці опади припиняться, температура повітря знизиться до +18 +21 градуси.

"У ніч на 7 червня буде дуже холодно, +7 +10 градусів (на півдні тепліше)... А завтра в Україні буде тепло і сиро, зустрічаємо атмосферний фронт", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, в яких регіонах варто очікувати гроз і похолодання.