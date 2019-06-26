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Зливи та шквали: синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні

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У четвер, 27 червня, на території України очікуються дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря протягом дня складе +25... +30 градусів, на півдні та сході +28... +33 градуси.

Грозові дощі пройдуть у західних, північних областях України, а у другій половині дня місцями у центральній частині і в Одеській області.

Дощова погода

Дощова погода

24 канал

На сході і на значній частині півдня переважатиме суха погода.

За прогнозом синоптика, у п'ятницю, 28 червня, спека в Україні почне стрімко падати, і температура повітря знизиться до +20... +25 градусів.

У Києві 27 червня передбачаються короткочасні грозові дощі, можливі шквали і град. Температура повітря сягатиме 29 градусів, а вже у п'ятницю у столиці похолодає до +20... +22 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спекотна погода очікується протягом усього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 року у Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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