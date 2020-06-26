Зливи на заході України припиняться, все швидко висохне, – Укргідрометцентр

Тетяна Гайжевська Суспільство 19:25, 26.06.2020 Оновлено: 19:46, 26.06.2020

Зливи на заході України зміняться невеликими дощами, які пройдуть 27-30 червня, потім настане період "спокійної погоди".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. "Ситуація змінюється, циклонічність затихає", – запевнила вона.

"До 30 липня можуть пройти невеликі дощі. Температура повітря сприятиме тому, що все підсихатиме дуже швидко", – сказала синоптикиня.

За її словами, на погоду практично всієї території України впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. "Дощі поступово припиняться".

"До 5-6 липня ми очікуємо період спокійної погоди, без шквалів, дощів, злив і граду по всій території України", – спрогнозувала синоптикиня.

Як писав OBOZREVATEL, через сильні зливи, які почалися 22 червня, на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті почалася повінь, у результаті якої загинули 3 особи, були зруйновані тисячі будинків і десятки кілометрів доріг.

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