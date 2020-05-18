Зливи, град та шквали: метеорологиня дала прогноз погоди на літо-2020

Влітку 2020 в Україні можуть очікуватися не просто дощі, а й зливи, град та шквали. Зокрема, опади пройдуть у перші дні літа.

Про це повідомила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає "Апостроф". За її словами, така погода властива літньому періоду.

"Літо – період інтенсивної конвективної діяльності, коли спостерігаються потужні зливи, град, шквали. Цього літа нам також доведеться пережити ці погодні явища. Зараз зберігається тенденція до збільшення інтенсивності цих явищ і це літо не буде винятком", – зазначила Балабух.

Зливи, град і шквали: метеорологиня дала прогноз погоди на літо 2020

Втім, рясних опадів протягом усього літнього сезону в Україні не спостерігатиметься. Разом із тим, дощі пройдуть у перші дні літа – на півдні з 1 по 10 червня буде тільки три сухі дні, на заході, сході і півночі у першу декаду червня очікується п'ять дощових днів.

Відносно сухо в дебюті літа буде тільки в центральній частині України: всього три дощові дні в першій декаді червня, проте всі інші дні, хоч і пройдуть без опадів, але будуть хмарними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні на початку червня буде досить спекотною – в південних і північних регіонах, а також у центрі температура повітря підніметься до +26..+29 градусів.