Злива з грозою: синоптики уточнили прогноз на 8 березня в Україні

Погода в Україні 8 березня буде сирою і дощовою. Тільки в деяких областях сонце покажеться з-за хмар.

Так, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру в неділю найтепліше буде на сході країни. Температура повітря вдень від +15 до +17 градусів, вночі похолодає до +4...+6. Без опадів.

Прогноз погоди на 8 березня в Україні 5692.com.ua

У центральних областях України пройдуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься в межах +13...+16 градусів вдень, вночі +4...+6 градусів. Вітер північний 5-10 м/с.

На заході погода також буде дощовою. Опади не прогнозують лише у Львівській та Волинській областях. Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +8 градусів, вночі очікується похолодання до +2...+4. Вітер північний 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 березня

У південних областях погода буде мінливою. Дощ із грозою обіцяють у Миколаївській та Одеській областях. У Херсоні і Криму буде сухо та хмарно. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря +14...+16 вдень, вночі +5...+7 градусів.

На півночі України та в Києві від +8 до +10 градусів вдень, вночі +4...+6 градусів. Вітер північний 5-10 м/с. Дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз на весну: в березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а в травні прийде практично літня погода.

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