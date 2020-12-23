Злиття двох компаній Volia та "Датагруп". Що отримає клієнт?

Акціонери компанії Volia, провідного телекомунікаційного та контент провайдера України, оголосили 22 грудня про досягнення угоди про продаж 100% акцій провідному українському провайдеру оптоволоконної інфраструктури і цифрових послуг, компанії "Датагруп".

2019-2020 роки стали для компанії Volia трансформаційними: оновилася команда, компанію очолив новий СЕО - Антон Дзюбенко, був запущений новий ОТТ сервіс - мультискрин, підвищилася якість послуг та обслуговування в умовах локдауну, за рахунок оперативної адаптації до онлайну клієнт-сервісу. Компанія, разом зі світовою студією Disney, заявила про створення одного з найбільших онлайн-кінотеатрів в Україні.

Також було укладено договір з кіностудією FILM.UA про поповнення бібліотеки новими фільмами українського кіновиробництва. Запустили проект Volia Football + з можливістю трансляції на 12-ти pop-up каналах, а також, вперше в Україні, реалізували можливість трансляції матчів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи в 4К. Розвиток дистрибуції власної групи каналів CINE +: 2020 рік ознаменувався підписанням ексклюзивного договору про дистрибуцію з медіасервісом OLL.TV, також канали стали доступні клієнтам Київстар.

"Досягнення 2020 року спрямовані на задоволення нових потреб наших абонентів. Продаж компанії новому інвестору - важливий стратегічний крок, логічно продовжує ланцюжок розвитку. Від злиття інфраструктур ми отримуємо можливість обслуговувати та розвивати її з меншими витратами. Це дасть нам можливість продовжувати розвивати інші телекомунікаційні та тематичні сервіси, які на даний момент не доступні на цьому ринку для клієнтів. Для співробітників це теж плюс: амбітні та ефективні співробітники зможуть проявити себе на більшому масштабі та отримати можливість кар'єрного росту та розвитку", –прокоментував Антон Дзюбенко, СЕО компанії Volia.

"Я вдячний усім клієнтам Volia за їхню довіру до бренду та вибір послуг саме цієї компанії. Ми будемо робити все можливе, щоб цю довіру зміцнити. Ми хочемо, щоб абоненти Volia бачили своє майбутнє з нами і розуміли, що перед ними відкриються нові можливості. Адже, об'єднавши дві компанії, ми зможемо зробити сервіс для абонентів краще, ніж це могло б бути раніше: ми зможемо більше вкладати в модернізацію мережі, надавати абонентам більш високу швидкість інтернету, зможемо розширити ємність мережі і вжити додаткових заходів, які підвищать її відмовостійкість. Нові цікаві проекти зможуть впроваджуватися швидше - в наших планах розвиток власних телеканалів. Крім модернізації мережі ми плануємо фокусуватися і на обслуговуванні абонентів: впевнений, що стандарти "Датагруп", побудовані на індивідуальному обслуговуванні корпоративних клієнтів, доповнять підходи до обслуговування Volia та зроблять спілкування клієнтів з компанією приємніше, зручніше і швидше. Ми не будемо відмовлятися від бренду Volia - ми продовжимо роботу над тим, щоб він став ще ближче до клієнтів, домашніше та приємніше. Ми хочемо, щоб і клієнти "Датагруп" і клієнти Volia відчули value - цінність від того, що вони обирають послуги дійсно сильної компанії", - коментує Михайло Шелемба, акціонер і СЕО "Датагруп ".

Злиття компаній не призведе до додаткової концентрації на ринку, оскільки "Датагруп" та Volia зосереджені на різних клієнтських сегментах.

Нагадаємо, що "Датагруп" працює переважно з юридичними особами. Наприклад, в структурі доходів компанії 85% – це бізнес клієнти, а 15%, відповідно, доводиться на фізичних осіб. На загальнонаціональному ринку інтернету для фізичних осіб компанія займає близько 2%.

У Volia дзеркальна ситуація: 95% доходів компанія отримує від фізичних осіб і тільки 5% – від юридичних. Відповідно, на ринку інтернету для фізичних осіб у Volia не змінюється місце в рейтингу.

Volia – провідний національний український телекомунікаційний і контент провайдер, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD, 4K- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги одного з найбільших дата-центрів України.

Компанія пропонує понад 200 телеканалів українських і кращих світових телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, щоб виконувати всі міжнародні стандарти в області авторських і суміжних прав.

"Датагруп" – всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому. Завдяки використанню власної волоконно-оптичної мережі, компанія є надійним партнером для більш ніж 50% з 200 найбільших компаній України і для 93% банків країни, займаючи при цьому найбільшу частку ринку в корпоративному і оптовому сегментах.

Позиції "Датагруп" в сегментах середнього та малого бізнесу, а також в сегменті послуг для будинку є міцними завдяки охопленню мережі в більш ніж 1 мільйоні домогосподарств, підключених через власне оптоволокно. Також "Датагруп" є єдиним провайдером супутникового зв'язку в Україні, що дає можливість компанії підключати абонентів в будь-якій точці країни - навіть там, де немає ні оптичного, ні мобільного покриття.

"Датагруп" надає широкий спектр послуг для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, інтернет-послуги та телебачення, доступ до банківських послуг, кібербезпека і захист від DDoS-атак, телефонію та аутсорсинг послуг контакт-центрів, хмарні сервіси та послуги центрів обробки даних. Приватним особам "Датагруп" надає послуги доступу в інтернет, телебачення і телефонії. Сьогодні "Датагруп" – одна з найбільш швидко зростаючих телекомунікаційних компаній країни. Детальніше на https://www.datagroup.ua/