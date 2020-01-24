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25 січня • оновлено в 02:19
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Злісні бабки, алкаші та бруд: спливли рідкісні фото спадщини СРСР

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У мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР.

Знімки були зроблені двома фотографами – Жаном-Полем Гійото і Олександром Чекменьовим у період початку дев'яностих років. Фото в ЖЖ виклав Максим Мирович.

"З точки зору побуту який-небудь 1992 пост-радянський рік мало відрізнявся від радянських 1989 або 1990-го – у людей в квартирах були ті ж убогі інтер'єри, вулицями їздили ті ж іржаві радянські машини, а радянські заводи точно так же отруювали повітря – просто в совку все це показувати було не прийнято/не можна, а з кінцем совка – показувати стало можна", – написав користувач.

На знімках зображений весь жах спадщини СРСР. Після розвалу Союзу Росія була на межі бідності, на вулицях було повно алкоголіків і вуличних торговців. Фотографи Гійото і Чекменьов робили фото на вулицях Москви та інших міст.

Росія після розвалу СРСР

Росія після розвалу СРСР

ЖЖ Максим Мирович

Росія після розвалу СРСР

Росія після розвалу СРСР

ЖЖ Максим Мирович

Росія після розвалу СРСР

Росія після розвалу СРСР

ЖЖ Максим Мирович

вулична торгівля

вулична торгівля

ЖЖ Максим Мирович

Пенсіонери

Пенсіонери

ЖЖ Максим Мирович

Розпивання алкоголю на вулиці

Розпивання алкоголю на вулиці

ЖЖ Максим Мирович

Закритий магазин в Москві

Закритий магазин в Москві

ЖЖ Максим Мирович

Алкоголіки на вулицях

Алкоголіки на вулицях

ЖЖ Максим Мирович

Росіяни в авто

Росіяни в авто

ЖЖ Максим Мирович

Росіяни після розвалу СССП

Росіяни після розвалу СССП

ЖЖ Максим Мирович

Росія після розвалу СРСР

Росія після розвалу СРСР

ЖЖ Максим Мирович

Російська провінція

Російська провінція

ЖЖ Максим Мирович

Черга в магазині

Черга в магазині

ЖЖ Максим Мирович

Росія після розвалу СРСР

Росія після розвалу СРСР

ЖЖ Максим Мирович

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися унікальні фото про життя людей в СРСР. Їх автором є звичайний житель села в Молдові Захарій Кушнір, який помер в 1993 році.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії СРСР
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
У славном городе Киеве и сейчас так. Приезжаешь - как будто в СССР вернулся!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия давно все это пережила и ушла далеко вперёд. Чего не скажешь про Украину.
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