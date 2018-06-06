Зламався літак: туроператор України відповів на гучний скандал з пасажирами

Пасажири рейсу "Київ-Анталія", які мали вилетіти на курорт ще у вівторок, 5 червня, з аеропорту "Жуляни", змогли це зробити тільки вранці в середу, проте вони отримають компенсації.

Як повідомили OBOZREVATEL у туроператора Join Up, який і відправляв туристів на відпочинок з авіаперевізником Yanair, затримка виникла через поломку літака.

"Нам дуже шкода, що наші туристи почали відпочинок з такого форс-мажору. Затримка з вильотом рейсу "Київ-Анталія" була пов'язана з технічною неполадкою, яка може статися з кожним літаком. Оскільки мова йде в першу чергу про безпеку туристів, літак був змушений залишатися на землі до усунення всіх неполадок. Оскільки це чартерне, а не регулярне перевезення, під один літак підв'язана низка рейсів, які треба було виконати, що і потягнуло за собою таку сильну затримку. Зі свого боку туроператор компенсує втрачений час відпочинку, а також забезпечив пасажирам проживання в готелі", - повідомили у прес-службі JoinUp.

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Зазначимо, що це вже не перший скандал з Yanair. Наприклад, 1 лютого пасажири з Одеси сім годин чекали на літак, який мав доправити їх до Єгипту. Аналогічний випадок стався і 4 січня в Одесі, пасажири прочекали літак 10 годин, але їх доправила вже інша авіакомпанія. А в кінці квітня 200 українців добу провели в аеропорту Шарма, тому що літак Yanair знову ж зламався. Більшість туристів путівки купували у Join up. У самій авіакомпанії Yanair заявили, що жодних коментарів не дають.

Facebook Ольги Решітіловой

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