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15 листопада • оновлено в 17:41
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Зіткнулися потяг і вантажівка: в Одесі відбулося жорстке ДТП

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Вантажівка Volvo і товарний потяг зіткнулися на залізничній станції Одеса-Порт вдень 15 листопада.

Водій вантажівки виїхав на переїзд на заборонений сигнал, шлагбауми також були закриті. У цей момент назустріч вантажівці рухався товарний потяг з 10 вагонів, повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

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ДТП з вантажівкою, ілюстративне фото

ДТП з вантажівкою, ілюстративне фото

pushkinska.net

В результаті ДТП товарняк зім'яв кузов вантажівки, невеликі пошкодження отримав і залізничний транспорт.

Люди в аварії не постраждали.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Чехії автобус з українцями влетів у поїзд. В результаті постраждало багато людей, один українець загинув.

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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