Зірвав штурм терористів: військовий фельдшер здійснив подвиг на Донбасі

У Луганській області терористи здійснили мінометний обстріл одного з опорних пунктів Операції об'єднаних сил поблизу Станиці Луганської.

Як повідомляє прес-служба ООС у Facebook, в ніч на 6 червня терористи намагалися під прикриттям щільного вогню захопити позиції українських військових.

"Військовий фельдшер прапорщик Чезар Нікіфореску, який перебував на бойовому чергуванні спостерігачем, зайняв місце кулеметника і відкрив прицільний вогонь. Тим часом, диверсійно-розвідувальна група противника почала обстріл позиції ротного опорного пункту з флангу, намагаючись його захопити", - сказано у повідомленні.

У відповідь на це Нікіфореску миттєво переніс вогонь у бік ДРГ терористів. Таким чином він змусив їх відступити.

Зазначається, що під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника і кілька бойовиків.

Таким чином йому вдалося не допустити спроби просування противника у бік українських позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня на Донбасі зав'язалися інтенсивні бої, в результаті яких терористи зазнали втрат.