Суперзірки знайшли спосіб фотографуватися так, щоб не було видно зморщок

Таша Адамович Суспільство 03:00, 12.11.2020

Популярні в соцмережах моделі та знаменитості активно використовують позу, завдяки якій на фото не видно зморщок на обличчі.

Першою "натуральну підтяжку обличчя" – The Natural Facelift – використала Кайлі Дженнер, повідомляє The Sun. 23-річна підприємиця опублікувала фото в такій позі у своєму Instagram.

Вона сфотографована в купальнику обличчям до камери. Обидві руки дівчина поклала на голову, злегка відтягнувши волосся назад.

Після такої нехитрої маніпуляції шкіра на лобі також натягується, і зморшки не помітні.

Instagram
Джорджія Гаррісон
Instagram Джорджія Гаррісон
Маура
Instagram Маура
Молли-Мэй
Instagram Молли-Мэй

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кайлі Дженнер поділилася із шанувальниками фото, на якому зображена без косметики на обличчі. В Instagram-сторіз зірка опублікувала знімок до та після макіяжу. На першій світлині дівчина використовувала Instagram-маску, яка вирівняла тон її шкіри.

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