Суперзірки знайшли спосіб фотографуватися так, щоб не було видно зморщок
Йдеться про так звану натуральну підтяжку обличчя
Першою вдалу позу продемонструвала в Instagram Кайлі Дженнер – молодша сестра знаменитої американської моделі й телезірки Кім Кардаш'ян
Тренд підхопили інші зірки
Популярні в соцмережах моделі та знаменитості активно використовують позу, завдяки якій на фото не видно зморщок на обличчі.
Першою "натуральну підтяжку обличчя" – The Natural Facelift – використала Кайлі Дженнер, повідомляє The Sun. 23-річна підприємиця опублікувала фото в такій позі у своєму Instagram.
Вона сфотографована в купальнику обличчям до камери. Обидві руки дівчина поклала на голову, злегка відтягнувши волосся назад.
Після такої нехитрої маніпуляції шкіра на лобі також натягується, і зморшки не помітні.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кайлі Дженнер поділилася із шанувальниками фото, на якому зображена без косметики на обличчі. В Instagram-сторіз зірка опублікувала знімок до та після макіяжу. На першій світлині дівчина використовувала Instagram-маску, яка вирівняла тон її шкіри.