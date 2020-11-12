Суперзірки знайшли спосіб фотографуватися так, щоб не було видно зморщок

Популярні в соцмережах моделі та знаменитості активно використовують позу, завдяки якій на фото не видно зморщок на обличчі.

Першою "натуральну підтяжку обличчя" – The Natural Facelift – використала Кайлі Дженнер, повідомляє The Sun. 23-річна підприємиця опублікувала фото в такій позі у своєму Instagram.

Вона сфотографована в купальнику обличчям до камери. Обидві руки дівчина поклала на голову, злегка відтягнувши волосся назад.

Після такої нехитрої маніпуляції шкіра на лобі також натягується, і зморшки не помітні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кайлі Дженнер поділилася із шанувальниками фото, на якому зображена без косметики на обличчі. В Instagram-сторіз зірка опублікувала знімок до та після макіяжу. На першій світлині дівчина використовувала Instagram-маску, яка вирівняла тон її шкіри.