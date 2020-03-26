Зіпсували аналізи: з’ясувалася правда про "неофіційну" жертву коронавірусу на Сумщині

Мешканка Конотопа на Сумщині, яка напередодні померла від коронавірусу, так і не була внесена до офіційної статистики жертв COVID-19 від МОЗ через неправильний відбір матеріалу для аналізу.

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Зокрема, його неправильно взяли в Сумському лабораторному центрі. Про це в коментарі InfoResist повідомив мер Конотопа Артем Семенихін.

"Матеріал відібрали вчора у цієї жінки, направили в сумську лабораторію. Потім з'ясувалося, що спеціального обладнання для забору і відправлення цього матеріалу у них немає. І вони просто взяли пробірки, склали туди, відвезли. А в Сумах не прийняли в лабораторію", – сказав він.

У Сумській області від коронавірусу померла 76-річна жінка

За словами чиновника, співробітники лабораторії тепер змушені провести розтин жінки для повторного відбору проб, які потім знову відправлять до Сум.

Також Семенихін додав, що, на його думку, в Україні існує проблема зі спеціальними пробірками для взяття матеріалу в пацієнтів.

"Там має бути витримана температура, тобто спеціальна коробка з точною температурою. І все це має бути відвезене протягом певної кількості часу для того, щоб вони змогли прийняти аналізи і провести дослідження", – пояснив він.

Семенихін підкреслив, що два тести на коронавірус, які були зроблені жінці в Конотопі, дали позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер міста Конотоп у Сумській області Артем Семенихін 25 березня заявив, що в них від коронавірусу померла 76-річна жінка. Однак офіційно у МОЗ цю інформацію не підтвердили.

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