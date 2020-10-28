Зимові канікули 2020-2021 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть діти

2020 року зимові канікули, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, припадають на період з 25 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

Так, початок канікул випадає на п'ятницю, 25 грудня. Цього дня відзначається католицьке Різдво – це державний вихідний в Україні. Повернуться за парти українські школярі в понеділок, 11 січня 2021 року.

Так, тривалість канікул становитиме 17 днів. При цьому кожен навчальний заклад має право самостійно визначати дати канікул, тому в регіонах вони можуть відрізнятися. Крім того, дата може залежати від епідемічної ситуації в тому чи іншому регіоні та в країні загалом.

Як відомо, адаптивний карантин через епідемію коронавірусу в Україні продовжили до 31 грудня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли будуть канікули у 2020-2021 навчальному році та скільки відпочиватимуть школярі. Школи в Україні, як правило, організовують канікули щоквартально, при цьому тривалість їх протягом навчального року не повинна перевищувати 30 днів.