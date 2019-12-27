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27 грудня • оновлено в 11:23
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Зимова казка: з'явилися яскраві фото засніжених Карпат

1.3т
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Схили українських Карпат 27 грудня нарешті вкрилися товстим шаром снігу. Це перші за довгий час суттєві зимові опади, оскільки грудень видався аномально теплим.

Видовищними фото Чорногірського хребта поділився на своїй сторінці у Facebook користувач Василь Фіцак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

"У Карпатах притрусило сніжком, і чим вище, тим більше снігу, на Чорногірському хребті в середньому 15 см снігу, в переметах 30 і більше. Чим нижче, тим снігу менше. Так, у долині під Смотричем всього 3-5 см. А у селі взагалі немає", – розповів чоловік.

На інших гірськолижних курортах Карпат також спостерігається великий снігопад. Про це свідчать онлайнстріми з вебкамер на сайті snig.info.

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

dyvys.info

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Де в Україні випаде сніг: прогноз погоди на 27 грудня від ObozTV
Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Сніг у Карпатах на вебкамерах

Mukachevo.net

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

"Апостроф"

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

"Апостроф"

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

"Апостроф"

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

"Апостроф"

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

"Апостроф"

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Сніг на Чорногірському хребті

Сніг на Чорногірському хребті

Facebook Василя Фіцака

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що з п'ятниці, 27 грудня, в Україну повернеться по-справжньому зимова погода: очікуються сніг і мороз. А 28 грудня навіть почнеться заметіль.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Карпати погода
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