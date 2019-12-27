Зимова казка: з'явилися яскраві фото засніжених Карпат

Схили українських Карпат 27 грудня нарешті вкрилися товстим шаром снігу. Це перші за довгий час суттєві зимові опади, оскільки грудень видався аномально теплим.
Видовищними фото Чорногірського хребта поділився на своїй сторінці у Facebook користувач Василь Фіцак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
"У Карпатах притрусило сніжком, і чим вище, тим більше снігу, на Чорногірському хребті в середньому 15 см снігу, в переметах 30 і більше. Чим нижче, тим снігу менше. Так, у долині під Смотричем всього 3-5 см. А у селі взагалі немає", – розповів чоловік.
На інших гірськолижних курортах Карпат також спостерігається великий снігопад. Про це свідчать онлайнстріми з вебкамер на сайті snig.info.
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Карпати засипало снігом
dyvys.info
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах на вебкамерах
Mukachevo.net
Сніг у Карпатах
"Апостроф"
Сніг у Карпатах
"Апостроф"
Сніг у Карпатах
"Апостроф"
Сніг у Карпатах
"Апостроф"
Сніг у Карпатах
"Апостроф"
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Сніг на Чорногірському хребті
Facebook Василя Фіцака
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що з п'ятниці, 27 грудня, в Україну повернеться по-справжньому зимова погода: очікуються сніг і мороз. А 28 грудня навіть почнеться заметіль.
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