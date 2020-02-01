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1 лютого • оновлено в 16:59
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Зими вже не буде? Бабак Тимко передбачив прогноз погоди в Україні: фото і відео

1.2т
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Харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив затяжну весну і нову безсніжну зиму.

Як передає Укрінформ, свій прогноз бабак зробив на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна.

"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", – повідомила співробітниця біостанції Надія Токарська.

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Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

ukrinform

Також організатори Дня бабака спробували визначити погоду на наступну зиму і з'ясувати, чи буде сніг. Тимка запустили на столик з двома написами і він кілька разів вибрав варіант без снігу.

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні

ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Харків
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Livesey David
Livesey David
Всё из Америки копируют, нищeбрoды кaстрюлeголoвыe. ))
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