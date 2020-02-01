Зими вже не буде? Бабак Тимко передбачив прогноз погоди в Україні: фото і відео

Харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив затяжну весну і нову безсніжну зиму.

Як передає Укрінформ, свій прогноз бабак зробив на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна.

"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", – повідомила співробітниця біостанції Надія Токарська.

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні ukrinform

Також організатори Дня бабака спробували визначити погоду на наступну зиму і з'ясувати, чи буде сніг. Тимка запустили на столик з двома написами і він кілька разів вибрав варіант без снігу.

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні ukrinform

Бабак Тимко передбачив погоду в Україні ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!