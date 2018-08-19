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Зими не буде взагалі: вчені налякали прогнозом по Україні

20.5тЧитати новину російською

Для півдня України незабаром може втратити актуальність таке поняття як "кліматична зима" (настає, коли середньодобова температура опускається нижче нуля).

Про це розповіла член міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана Краківська, пишуть "Факти". "Є таке наукове поняття, як "кліматична зима". Вона настає, коли середньодобова температура опускається нижче нуля. Так ось, у середині нинішнього сторіччя зими на півдні України не буде взагалі", - заявила вчений.

І хоча кількість опадів, що випадають у нашій країні за рік, залишиться приблизно на нинішньому рівні, основна їх частина буде припадати на зиму і весну, пояснює Краківська.

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За її словами, влітку збільшиться ймовірність посух, і одночасно зросте кількість короткочасних, але дуже інтенсивних дощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, клімат в Україні поки залишається помірно континентальним, проте деякі коливання все ж спостерігаються.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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