"Зими не буде": названі наслідки глобального потепління в Україні

В Україні в результаті глобального потепління морозні і сніжні зими стануть рідкістю, а в південних регіонах температура перестане опускатися нижче нуля.

Про це розповіла виданню "Факти" членкиня міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, вчена-метеорологиня Світлана Краковська. За її словами, в окремі роки будуть мороз і сніг, але кількість теплих зим збільшуватиметься.

Метеорологиня спрогнозувала, що кількість опадів в Україні залишиться приблизно на нинішньому рівні, але основна їх частина буде випадати в холодний сезон. Літо і осінь стануть більш посушливими. Ще більш посушливим і спекотним буде клімат на півдні України.

"В метеорологічній науці існує поняття "кліматична зима". Це коли середньодобова температура опускається нижче нуля. Все йде до того, що, починаючи з середини цього століття, в південних областях України кліматичної зими не буде", - розповіла вона.

Краковська також заявила, що до кінця нинішнього століття лісова зона відсунеться на північ у Білорусь, а в багатьох регіонах України, крім Карпат, сосни стануть рідкістю.

"І все ж наслідки глобального потепління позначаються на нашій країні ще не дуже сильно - головним чином, завдяки її географічному положенню. Так, в Україні температура влітку не піднімається до 40-50 градусів, як це в останні роки буває в країнах Західної Європи. У нас відносно рідкісні руйнівні стихійні явища - урагани, смерчі, затяжні зливи", - додала експертка.

radio.cz

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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