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4 грудня • оновлено в 13:36
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Зима здалася: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

1.7т
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Україна у четвер, 5 грудня, перебуватиме під впливом чорноморського антициклону. Це означає, що опади в країні цього дня малоймовірні.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. При цьому температура повітря в Україні не зміниться.

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"Вночі +1...-5 градусів, на Заході до -7...-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1...+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла", – розповіла вона.

Зима здалася: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У Києві четвер буде сухим, вночі до -3 градусів, вдень очікується до +4 градусів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

"У найближчі дні опадів в Україні не передбачається, вночі градуси особливо не зміняться, вдень злегка потеплішає", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима у 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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