Зима здалася: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

Україна у четвер, 5 грудня, перебуватиме під впливом чорноморського антициклону. Це означає, що опади в країні цього дня малоймовірні.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. При цьому температура повітря в Україні не зміниться.
"Вночі +1...-5 градусів, на Заході до -7...-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1...+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла", – розповіла вона.
У Києві четвер буде сухим, вночі до -3 градусів, вдень очікується до +4 градусів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
"У найближчі дні опадів в Україні не передбачається, вночі градуси особливо не зміняться, вдень злегка потеплішає", – підсумувала Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима у 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".