Зима як весна і тропічне літо: синоптикиня дала глобальний прогноз для України через 10 років

Після 2030 року на Землі, у тому числі і в Україні, різко зміниться клімат. Це пов'язано з тим, що планета вступить у нову 30-річну фазу росту температури.

Про це розповіла керівник Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, пишуть "Букви". За її словами, тоді в Україні кожна друга зима буде такою, як в цьому році.

Зима і літо в Україні Ілюстрація

Крім того, також настане дуже спекотне літо. "Ну і не варто забувати, що потепління стосується всього року. Влітку в Україні буде більше днів з температурою вище 30 градусів, більше ночей з температурою вище 20 – так званих тропічних ночей. Довжина стануть періоди, коли температура не буде падати нижче цих 20 градусів – і тоді буде діяти накопичувальний ефект цієї спеки на здоров'я і самопочуття людини", – сказала синоптик.

При цьому вона уточнила, що це зовсім не означає, що кожне літо буде таким спекотним або що кожна зима буде такою теплою. Кліматологи стежать за загальними тенденціями і говорять лише про них, пояснила Краківська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тепла, безсніжна зима несе в собі величезні ризики і може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми. Зокрема, навесні Україну і зовсім може завалити снігом.

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