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17 березня • оновлено в 17:06
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Зима в Україні буде небезпечною, а літо - екстремальним: з'явився довгостроковий прогноз погоди

1.6т
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Небезпечна зима і екстремальне літо очікують у майбутньому Європу, і Україну у тому числі, через незворотні зміни клімату.

Про це пише Worldatlas.com. Відзначається, що в майбутньому нас очікують посухи, повені і пекельна спека.

"Оскільки температура підніметься вище середнього світового рівня, в Арктичному морі і Гренландії буде менше льоду, менше районів вічної мерзлоти, а також буде підвищений ризик втрати біорізноманіття, і життя тих, хто живе в Арктиці, буде в небезпеці", – йдеться в статті.

Також зазначено, що наукові дослідження повідомляють про збільшення кількості спекотних днів і ночей, а також сильні хвилі тепла.

Погода в Європі

Погода в Європі

Ілюстрація

"Прибережні регіони матимуть вищу температуру поверхні моря, і багато морські види будуть мігрувати в північних частинах моря, що призведе до збільшення мертвих зон", – пояснює автор публікації.

При цьому наголошується, що зими в таких умовах стануть куди небезпечнішими. "Гірські райони будуть відчувати більш високі температури, змушуючи тварин і рослини мігрувати на більш високі висоти, наражаючи на небезпеку їх види. В середземноморському регіоні буде більше посух, лісових пожеж і дощів", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...жизнь тех, кто живет в Арктике, будет в опасности", – говорится в статье..." // А кто а Арктике живёт, если она необитаема, во всяком случае для людей. И ещё. Если Украину ждут засухи, то как ставка на сельское хозяйство для процветания страны? Какой экспорт продовольствия, тут самим бы хватило. Или очередной голодомор будет типа 2033 года, что лет спустя.
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