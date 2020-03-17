Зима в Україні буде небезпечною, а літо - екстремальним: з'явився довгостроковий прогноз погоди

Небезпечна зима і екстремальне літо очікують у майбутньому Європу, і Україну у тому числі, через незворотні зміни клімату.

Про це пише Worldatlas.com. Відзначається, що в майбутньому нас очікують посухи, повені і пекельна спека.

"Оскільки температура підніметься вище середнього світового рівня, в Арктичному морі і Гренландії буде менше льоду, менше районів вічної мерзлоти, а також буде підвищений ризик втрати біорізноманіття, і життя тих, хто живе в Арктиці, буде в небезпеці", – йдеться в статті.

Також зазначено, що наукові дослідження повідомляють про збільшення кількості спекотних днів і ночей, а також сильні хвилі тепла.

Погода в Європі Ілюстрація

"Прибережні регіони матимуть вищу температуру поверхні моря, і багато морські види будуть мігрувати в північних частинах моря, що призведе до збільшення мертвих зон", – пояснює автор публікації.

При цьому наголошується, що зими в таких умовах стануть куди небезпечнішими. "Гірські райони будуть відчувати більш високі температури, змушуючи тварин і рослини мігрувати на більш високі висоти, наражаючи на небезпеку їх види. В середземноморському регіоні буде більше посух, лісових пожеж і дощів", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!