Зима в Україні буде аномально теплою: синоптик дала прогноз

Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух обіцяє зиму з сюрпризами.

За її словами в інтерв'ю OBOZREVATEL, і нинішня зима теж буде аномальною, як і минула.

"За прогнозами світових кліматичних центрів очікується, що середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку цього століття. Такий же прогноз давали і в минулому році. Але є деякі нюанси", – говорить Балабух.

За її словами, на погоду в Україні буде сильно впливати холодна течія в тропіках Тихого океану.

"Коли вона розвивається, то спостерігається похолодання. І вона впливає на загальну циркуляцію атмосфери. У результаті це призводить до того, що посилюються меридіональні процеси над Європою. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути і вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не виключаються", – попереджає кліматолог.

Ще один процес в тропіках – це фази дворічного коливання вітрів.

"Зараз воно знаходиться в західній фазі, в поєднанні з течіями вони підвищують ймовірність вторгнення як потоків холодного повітря, так і потоків теплого", – відзначає Балабух.

Що стосується опадів, то їх дефіцит в Україні буде зберігатися.

"Ми бачимо, що у нас почався дуже серйозний посушливий період. З травня минулого року атмосферна посуха перейшла в гідрологічну. Короткочасні опади змінили ситуацію тільки на заході України. А на сході ситуація не змінюється. Сподіватися на великі опади не доводиться. І навіть якщо вони будуть, вони не перекриють дефіциту води, який вже сформувався ", – пояснює Балабух.

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