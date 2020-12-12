Країна абсурду.

Коли прошу допомогти госпіталяя і фронту, багато хто кричить "А де держава? Ми платимо податки і не повинні допомагати".

Коли пишу, що у мене на подвір'ї каток і не видно жодного комунальника, кричать, що комунальні служби не справляються, проявіть громадянську позицію і допоможіть собі самі.

Ожеледь в Києві Фейсбук Наталії Юсупової

Допомогти армії – це не громадянська позиція? А комунальники за рахунок чого отримують зарплати, не прості громадяни їм платять? Несподівано прийшла зима в грудні, прогноз погоди не працює, всі чекали на пляжну погоду, а тут – ось вам, ожеледь!

Сьогодні в супермаркетах скупили всю сіль, люди допомагають собі самі. Мені б дуже хотілося, щоб репетуючі розумники побували у відділенні травматології і подивилися, які бувають переломи у людей під час ожеледі. Розбиті голови, зламані руки, ноги, шийки стегна, а це численні операції і довгі місяці відновлення. Люди похилого віку можуть і не перенести подібного. За вартість я взагалі мовчу.

Скільки ще аварій на дорогах і скільки травмованих?!

Звичайно, не вистачає людей в комунальних службах, хто туди піде, коли у них мізерні зарплати. Тільки починаєш лаяти двірників за бруд у дворі і парадному, а вони тобі "за таку зарплату я не збираюся жили рвати". Натомість депутати місцевих рад можуть собі дозволити розкішне життя. Коли громадяни країни вважають, що ми самі повинні рубати лід і справлятися із зимовою стихією, при цьому оплачувати комуналку, то чому би чиновникам не плювати на нас?

Країна абсурду.