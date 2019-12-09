Зима скасовується? В Україну йде потепління до +13

В Україні протягом тижня очікується тепла, як для грудня, погода. Температура повітря може сягнути +13°.

Найтеплішими будуть Одеська та Миколаївська області, повідомляє Укргідрометцентр. Істотних опадів водночас не очікується.

Однак на Закарпатті у вівторок передбачається дощ, у Карпатах – із мокрим снігом.

Температура вночі -3...+2°, вдень +2...+7°, а в Одеській і Миколаївській областях +8...+13°. У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 0°, вдень +4...+6°.

У середу, 11 грудня, на Закарпатті та на Прикарпатті очікується дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. Температура вночі -3...+2°; вдень 0...+5°, в Одеській області до +8°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 0°, вдень +2...+4°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що на Новий рік в Україні очікується сніжна погода з невеликими морозами.

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