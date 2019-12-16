Зима скасовується? Синоптики дали теплий і сонячний прогноз погоди в Україні

У вівторок, 17 грудня, в Україні очікується сонячна і тепла погода практично у всіх регіонах країни.

За даними Укргідрометцентру, в деяких областях температура повітря підніметься до +13...+15 градусів. Однак синоптики попереджають про посилення вітру, до 12 м/с.

На сході України очікується сонячна погода. Місцями можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі в регіоні 0... +4 градусів, вдень до +5...+ 7 градусів, у Дніпрі до +8 градусів.

На півдні країни також дощів не буде, очікується ясна і сонячна погода, вітер посилиться до 7-12 м/с. Нічна температура повітря буде коливатися в районі +3...+ 6 градусів, вдень істотно потеплішає, в Миколаєві і Херсоні +8...+11 градусів, в Одесі до +13 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +3... +5 градусів, удень +9... +11 градусів.

Синоптики дали теплий і сонячний прогноз погоди в Україні pixabay.com

На півночі України також трохи потеплішає, без опадів. Вночі +1...+3 градуси, вдень сонячно, температура коливатиметься в районі +5...+7 градусів.

На Заході країни очікується тепла і суха погода. Вітер посилиться до 7-12 м/с. Вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів, місцями можливе до +15 градусів.

У центральній частині України буде сухо і сонячно, хмарно з проясненнями. Вночі 0... +2 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+ 9 градусів.

У Києві 17 грудня хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі +1...+3 градуси, вдень повітря прогріється до +8...+10 градусів.

Погода 17 грудня meteo.gov.ua

Синоптики обіцяють, що така погода протримається в Україні майже весь поточний тиждень. У п'ятницю, 21 грудня, очікується невелике зниження температури повітря, в декількох областях пройде короткочасний дощ.

Погода 21 грудня meteo.gov.ua

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