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12 січня • оновлено в 08:14
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Зима скасовується: синоптик порадувала теплою погодою в Україні

5.1т
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У неділю, 12 січня, в Україні буде по-справжньому весняна погода.

Температура повітря в Києві підніметься до +7 градусів, буде сухо і вітряно. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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За її прогнозом, найближчі дні в Україні пройдуть без снігу і морозу.

У понеділок, 13 січня, очікується невелике похолодання. Вдень температура повітря знизиться до -1...+ 3 градусів, на півдні країни очікується до +6 градусів.

Зима скасовується: синоптик порадувала теплою погодою в Україні

"У нас завдяки впливу антициклону, центр якого розташується над Румунією, буде переважати суха, навіть з сонячними проясненнями погода", – зазначила Діденко.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Багнет

Як писав OBOZREVATEL, раніше був озвучений прогноз погоди на вихідні. За оцінками синоптиків, погода в Києві очікується зовсім не зимова.

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Автор
Карина Бондаренко
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