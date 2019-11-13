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13 листопада • оновлено в 09:01
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Зима прийде вчасно: синоптики дали прогноз щодо похолодання в Україні

2.4т
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В Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

Як прогнозують синоптики, уже на наступному тижні погода стане більш схожою на осінню, передає "ТСН". Температура поступово буде знижуватися, а на прихід зими синоптики очікують у грудні.

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Ілюстрація

При цьому метеорологи відзначають, що цьогорічний листопад багатий на рекорди: тільки у столиці їх вже було два на початку місяця. Так, повітря прогрівалося навіть до 19 градусів. Але ще тепліше було в Криму і на Одещині.

Найтепліший за всю історію спостережень листопад був у 2010 році. Тоді в Криму стовпчики термометрів показали 29.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 13 листопада, в Україну прийде потепління, завдяки повітряній масі, яка переміститься з південного заходу – з Балканського півострова.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Зима- это хорошо! Бодрящий морозец, снег, лыжи, рыбалка - красота!
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