Зима прийде вчасно: синоптики дали прогноз щодо похолодання в Україні

В Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

Як прогнозують синоптики, уже на наступному тижні погода стане більш схожою на осінню, передає "ТСН". Температура поступово буде знижуватися, а на прихід зими синоптики очікують у грудні.

Осінь в Україні Ілюстрація

При цьому метеорологи відзначають, що цьогорічний листопад багатий на рекорди: тільки у столиці їх вже було два на початку місяця. Так, повітря прогрівалося навіть до 19 градусів. Але ще тепліше було в Криму і на Одещині.

Найтепліший за всю історію спостережень листопад був у 2010 році. Тоді в Криму стовпчики термометрів показали 29.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 13 листопада, в Україну прийде потепління, завдяки повітряній масі, яка переміститься з південного заходу – з Балканського півострова.

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