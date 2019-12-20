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20 грудня • оновлено в 05:52
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Зима повертається: синоптики пообіцяли похолодання в Україні

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В Україні в п'ятницю, 20 грудня, буде спостерігатися плавне похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура в північних, центральних і східних областях знизиться вночі до 2° тепла - 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Опади не передбачаються. У більшості областей, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

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Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

У Києві 20 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Зима повертається: синоптики пообіцяли похолодання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що похолодання в Україні очікується 23-24 грудня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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