Зима повернеться в Україну в березні: синоптик пообіцяв до 15° морозу

У березні Україну накриють холода, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів.

Потепління до +10 очікується тільки до кінця місяця, розповів для "24 каналу" народний синоптик Леонід Горбань.

"У березні повернеться зима. Буде холодно, морози сягнуть -12 ... – 14 ... – 17 градусів. Справжня весна прийде лише з 24 числа", – повідомив метеоролог.

Горбань пояснив, що на початку березня буде плюсова температура, стовпчики термометрів покажуть +7 +8 градусів тепла. Однак уже з 9-10 березня в країну прийдуть морози, в регіонах пройдуть дощі з мокрим снігом.

Погода в Україні

Найсильніші холоди очікуються 14-17 березня, коли температура опуститься до -12-14 градусів. Через випадання снігу на дорогах можлива ожеледиця.

При цьому з 20 березня температура повітря підніметься до -7-8 градусів, але снігопади триватимуть.

Потепління почнеться лише з 25 березня, коли повітря почне прогріватися до +3 +7 градусів, а 30-31 березня – до +11 +12 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні.

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