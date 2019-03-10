Зима повернеться? Синоптики дали прохолодний прогноз по Україні

В Україні в неділю, 10 березня, почне надходити більш прохолодне і вологе повітря із заходу.

Вночі невеликий, вдень помірний дощ, у Карпатах із мокрим снігом, лише в південній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, уночі у західних областях, удень в Україні пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 16° тепла; у Карпатах протягом доби близько 0°.

У Києві – вночі невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі близько 5° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими днями практично по всій території України пройдуть сильні дощі. Згідно з даними Укргідрометцентру, опади у неділю, 10 березня, малоймовірні лише в Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму.

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