Зима повернеться: синоптик попередила про похолодання в Україні

В Україні з середи, 6 березня, очікуються температурні гойдалки: після значного потепління серед тижня на вихідних знову похолодає.

"6 березня — похолодання. 7, 8 березня — потепління. 9, 10 березня, на Шевченківські дні, — похолодання", — дала прогноз синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Однак ці перепади температур будуть незначними.

"Усі ці коливання будуть незначними, голову й судини доводитимуть до сказу стрибками атмосферного тиску, сильним вітром та набігами хмарності, але так, щоб дуже контрастно, то ні", — зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські синоптики пообіцяли теплу весну, яка здивує рекордною спекою і різкими перепадами температури.

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