Зійдуться дві стихії: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

В Україні у четвер, 16 серпня, Україну розділять дві стихії – у південній і східній частині країни утримається дуже спекотна й суха повітряна маса, на решті території – більш вологе і тепле повітря.

Так, у західних і північних регіонах, а також у Вінницький області, очікуються короткочасні дощі та грози, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с, при грозах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень у південних і східних областях 31-36°, в північних і західних областях 24-29°, у Карпатському регіоні 20-23°, на решті території 30-34°.

У Києві 16 серпня вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 18-20°, вдень 26-28°. При цьому синоптик Наталя Діденко попередила, що буря, яка перетворила головну вулицю Києва на Венецію, незабаром проявиться у Чернігові та Сумах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з четверга і до кінця тижня у столиці щодня будуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.