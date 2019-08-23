"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану

Українці звинуватили президента Володимира Зеленського в тому, що він, намагаючись зробити видовище зі святкування Дня Незалежності, спаплюжує символ Майдану.

Так, у центрі Києва напередодні 24 серпня помітили близько 20 піаніно, забарвлених у жовто-сині кольори. Підтверджувальне фото опублікував у Facebook волонтер Юрій Бірюков (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відреагувала на побачене в столиці і директор із корпоративних комунікацій "Нафтогазу України" Олена Осмоловська.

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану Соцмережі

"Навіть не знаю, що сказати. 20 жовто-синіх піаніно рядами, і котять іще. Чуже це все їм абсолютно чуже. Впритул до Майдану на Хрещатику розгорнутий фестиваль вуличної їжі. Стоять великі екрани, камери вихоплюють з темряви обличчя Героїв Небесної Сотні на пам'ятних дошках на Університетській", – обурилася вона.

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану Соцмережі

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану Соцмережі

Українці звинуватили автора такої задумки в тому, що він хоче спаплюжити пам'ять про героїв Майдану. Багато хто пригадав відому сценку з "Кварталу 95", в якій брав участь Зеленський.

"Хочеш спаплюжити щось святе – розтиражуй це, перетвори на грьобану попсу, на ср*ний "95-й квартал"," Ця с*ка знищує наші цінності. Ця тв*рюка отримує команди через Яндекс.диск", "Це знущання і глузування", "Збірна "95 кварталу" із гри членом на роялі", "Майстер-клас від президента", "Вони поки все не обгидили, не заспокояться", "Здається, хтось хоче, щоб спогади про Майдан стали шароварщиною", "Зіграють цюцюрками в унісон?" – написали в коментарях.

Сценка з Зеленським і роялем Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський опублікував фотографію свого ранкового тренування в спортзалі, чим викликав хвилю обурення в соцмережі.

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