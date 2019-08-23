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"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану

6.3т Читати матеріал російською

Українці звинуватили президента Володимира Зеленського в тому, що він, намагаючись зробити видовище зі святкування Дня Незалежності, спаплюжує символ Майдану.

Так, у центрі Києва напередодні 24 серпня помітили близько 20 піаніно, забарвлених у жовто-сині кольори. Підтверджувальне фото опублікував у Facebook волонтер Юрій Бірюков (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відреагувала на побачене в столиці і директор із корпоративних комунікацій "Нафтогазу України" Олена Осмоловська.

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Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Соцмережі

"Навіть не знаю, що сказати. 20 жовто-синіх піаніно рядами, і котять іще. Чуже це все їм абсолютно чуже. Впритул до Майдану на Хрещатику розгорнутий фестиваль вуличної їжі. Стоять великі екрани, камери вихоплюють з темряви обличчя Героїв Небесної Сотні на пам'ятних дошках на Університетській", – обурилася вона.

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Соцмережі

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Зеленського розгромили за спаплюження символу Майдану

Соцмережі

Українці звинуватили автора такої задумки в тому, що він хоче спаплюжити пам'ять про героїв Майдану. Багато хто пригадав відому сценку з "Кварталу 95", в якій брав участь Зеленський.

"Хочеш спаплюжити щось святе – розтиражуй це, перетвори на грьобану попсу, на ср*ний "95-й квартал"," Ця с*ка знищує наші цінності. Ця тв*рюка отримує команди через Яндекс.диск", "Це знущання і глузування", "Збірна "95 кварталу" із гри членом на роялі", "Майстер-клас від президента", "Вони поки все не обгидили, не заспокояться", "Здається, хтось хоче, щоб спогади про Майдан стали шароварщиною", "Зіграють цюцюрками в унісон?" – написали в коментарях.

Сценка з Зеленським і роялем

Сценка з Зеленським і роялем

Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем

Сценка з Зеленським і роялем

Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем

Сценка з Зеленським і роялем

Скріншот з відео

Сценка з Зеленським і роялем

Сценка з Зеленським і роялем

Скріншот з відео

"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану
"Зіграють цюцюрками?" Українці розгромили Зеленського за спаплюження символу Майдану

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський опублікував фотографію свого ранкового тренування в спортзалі, чим викликав хвилю обурення в соцмережі.

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Теми
День Незалежності Євромайдан
Місце
Україна
Тег
Майдан
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский оскорбил символ майдана... Печеньки что-ли?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"осквернение символа Майдана" - я уж подумал, что он в кастрюлю нассал.
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Форевер Константин
Форевер Константин
Осталось подвести члены)))
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