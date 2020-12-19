Зібрано цікаві загадки на логіку для дітей і дорослих
Дитячі загадки на логіку та мислення іноді можуть змусити навіть дорослого задуматися й ламати голову над відповіддю.
OBOZREVATEL зібрав кілька таких цікавих головоломок, де розгадка не така проста, як здається на перший погляд.
Загадки:
Який найпопулярніший спосіб транспортування людей на Землі?
Чому роботи ніколи не бояться?
Як називається страх приходу Санта-Клауса?
Що завжди перед людьми, але побачити його неможливо.
Де вода стоїть стовпом?
Відповіді:
Піший
Тому що у роботів сталеві нерви
Клаустрофобія
Майбутнє
У склянці
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