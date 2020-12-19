Зібрано цікаві загадки на логіку для дітей і дорослих

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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Зібрано цікаві загадки на логіку для дітей і дорослих

Дитячі загадки на логіку та мислення іноді можуть змусити навіть дорослого задуматися й ламати голову над відповіддю.

OBOZREVATEL зібрав кілька таких цікавих головоломок, де розгадка не така проста, як здається на перший погляд.

Загадки:

  • Який найпопулярніший спосіб транспортування людей на Землі?

  • Чому роботи ніколи не бояться?

  • Як називається страх приходу Санта-Клауса?

  • Що завжди перед людьми, але побачити його неможливо.

  • Де вода стоїть стовпом?

Відповіді:

  • Піший

  • Тому що у роботів сталеві нерви

  • Клаустрофобія

  • Майбутнє

  • У склянці

Як раніше писав OBOZREVATEL: