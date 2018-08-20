Зібрали 600 дітей: на Рівненщині УПЦ МП провела фестиваль пам'яті царської сім'ї

У селищі Онишківці Рівненської області Українська православна церква Московського патріархату провела фестиваль недільних шкіл, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї Романових.

Фото з заходу опублікував на своїй сторінці в Facebook Свято-Миколаївський жіночий монастир з села Городок Рівненської області.

Як відзначають в УПЦ МП, взяли участь у фестивалі близько 600 дітей, а відбувся він ще 7 серпня.

Такий фестиваль сильно розлютив користувачів соцмереж, які висловили своє обурення під постом як на сторінці монастиря, так і інших сторінок, які поширили його.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше священики УПЦ МП влаштували провокацію на військовому об'єкті України, зокрема, группа священиків Одеської єпархії намагалася потрапити на територію Військової академії Одеси в той час, коли там проходила базова підготовка капеланів ВСУ.