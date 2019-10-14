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14 жовтня • оновлено в 13:50
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

Зі святом, дорогий мій захисник! Я пишаюся тобою, повертайся живим!

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Мені соромно, що я живу у країні, де тебе часто не цінують.

Мені соромно, що, коли я зустрічаю тебе у госпіталі, ти зізнаєшся, що тебе лякає те, що буде після того, як ти вийдеш звідти. Бо держава так і не створила умов для гідного життя ветеранів після війни.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Мені соромно, що ти отримуєш меншу зарплату, ніж депутат Тищенко, який невтямки, що то за формула Штайнмаєра і чому не можна вірити росіянам і лишати голим кордон.

Мені соромно, що держава збирається зменшувати тобі пільги.

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Мені соромно, що у моїй країні є у*бани, які тебе цькують, бо ти здійснив(ла) камінг аут.

Але знай одне.

Герой(їня) у цій країні ТИ.

Бо завдяки тобі, я і... оті всі, за кого соромно... живуть.

Зі святом, дорогий мій захисник і захисниця! Я пишаюся тобою! Повертайся живим!

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Тема
День захисника України
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
армія Формула Штайнмаєра
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