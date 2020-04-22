Коронавірус вбиває двічі: скільки коштує похоронити померлого від COVID-19 в Україні і хто за це платить

Obozrevatel Суспільство 07:00, 22.04.2020 Оновлено: 08:07, 22.04.2020

В Україні дуже дорого загинути від коронавірусу. Як би цинічно це не звучало, але вартість традиційних похоронів людини, яка померла від COVID-19, становить майже 1000 доларів.

Щоправда, зараз набуває популярності й кремація тіла покійного. Цей спосіб віддати близьким шану обійдеться набагато дешевше.

Як в Україні ховають померлих від нової хвороби та скільки це коштує – з'ясовував OBOZREVATEL.

Церемонія поховання людини в Києві обійдеться щонайменше у 20 тисяч гривень

Недешеве поховання

Тільки за офіційними даними в Україні станом на 21 квітня 161 особа померла від COVID-19. Ця цифра, на жаль, зростає щодня. Після смерті людини перед її близькими постає питання поховання тіла. Це непросто, адже "по-традиційному" з родичем попрощатися вже неможливо. А "особливі правила" обійдуться недешево.

Як розповіли OBOZREVATEL у Ритуальній службі СКП Києва, вся церемонія прощання з людиною із COVID-19 коштуватиме родині щонайменше 20 тисяч гривень.

"Все залежить від моргу, в якому перебуває покійний. Також важливий повний список послуг, які знадобляться для ритуалу. Можна в разі бажання заощадити та зробити все мінімально. Але сума буде більш як 20 тисяч гривень, потрібно дивитися за ситуацією", – пояснили в СКП.

Причина такої дорожнечі криється в особливій процедурі поховання хворого на коронавірус. Логічно, що звичні норми тут недоречні. Наприклад, у Ритуальній службі СКП, як і в аналогічних підприємствах у країні, розробили свій протокол.

Там зазначено, що:

  • Для перевезення тіла померлого буде задіяний спеціальний автомобіль із одним водієм.

  • У супроводжувальних автобусах або маршрутках із учасниками церемонії не повинно бути більш як 10 осіб на один транспортний засіб.

  • Всі присутні мають одягати захисні маски та рукавички.

  • Після кожного обряду автомобіль обробляється дезінфектором (хлорантоїном). Також мають бути очищені всі робочі інструменти.

  • Під час прощання з покійним дозволено перебувати щонайбільше 10 людям на відстані 2 метри одне від одного.

  • Співробітники ритуальної служби зобов'язані працювати в масках, рукавичках і спеціальних захисних халатах.

Похорон також повинен відбуватися на окремій ділянці землі. У Києві ж заздалегідь такі місця не облаштовують. А ось у Дніпрі, наприклад, ще на початку квітня викопали 600 могил для можливих жертв COVID-19.

У Дніпрі викопали 600 могил для тих, хто помре від коронавірусу
ТСН

До речі, дорожнеча поховання вже стала проблемою деяких українців. В одній із київських сімей (з етичних міркувань імена та прізвища називати не будемо) від коронавірусу померла жінка похилого віку, її заразив чоловік, який, імовірно, підхопив хворобу в лікарні.

Як розповіла знайома родини, чоловіка доставили з інсультом в лікарню, після виписки, через тиждень, надійшов позитивний результат на COVID-19. У результаті занедужала його дружина, а також син. Після нетривалої боротьби з хворобою жінка померла.

Коли перед родиною постало питання про поховання, у морзі запропонували варіант спеціальної процедури та надали чек на 30 тисяч гривень. Гроші мають піти на оплату роботи працівників ритуальної служби в особливих умовах, спеціальний мішок для тіла покійної, а також дезінфекцію. Принаймні так повідомили в одній зі служб.

Як пояснили OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров'я, у протоколі поховання померлих від COVID-19 не вказано, хто саме повинен платити за ритуальну службу – місцева влада чи сім'я покійного.

"МОЗ підготувало протокол, як потрібно ховати таких людей. За чий кошт це буде відбуватися, вирішує місцева влада. Якщо є гроші – то вони можуть покрити, якщо недостатньо – то ні", – підкреслили у відомстві, а також порадили зв'язатися з органом місцевого самоврядування.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем у Київську міськадміністрацію, але там попросили надіслати офіційний запит. Ми будемо тримати ситуацію під контролем й обов'язково опублікуємо відповідь.

Тіло можна спалити

Ще один варіант – крематорій. У країні є тільки три такі заклади (в Києві, Одесі та Харкові), тому далеко не всі зможуть скористатися цією послугою.

Київський крематорій

Комплекс крематорію складається з промислових печей, здатних генерувати температуру 900-1100°C, яка забезпечує повний розпад тіла та перетворення його на попіл. Процедура триває від півтори до двох годин, а після неї залишається прах об'ємом приблизно 2 літри.

Як розповіли співробітники одного з крематоріїв, до їхнього закладу почало звертатися більше українців, є випадки кремації і тих, хто помер від коронавірусу. Загалом такий спосіб обійдеться дешевше, ніж звичайне поховання, все залежить від спектра послуг.

Наприклад, процедура кремації коштує 445-490 гривень, труна від 725 грн, урна для праху – від 670 грн, оренда катафалка – 600 грн. Але і в цьому разі застосовуються загальні правила медичної безпеки – всі співробітники, які прямо задіяні в процесі, повинні мати при собі маски, рукавички, екіпірування. Головне завдання тут – не контактувати з тілом покійного.

Список послуг
Скриншот

Також діє правило дистанції між родичами зараженого – не більше як 10 осіб у приміщенні. Загалом обряд кремації хворого на коронавірус коштуватиме 5-10 тисяч гривень, залежно від обраних послуг.

Варто зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я не змушують українців саме кремувати своїх близьких, що занедужали на COVID-19. Це радше рекомендація.

Як ховають хворих у світі?

Особливі умови діють практично у всіх країнах світу. На безлюдному острові Гарт, що неподалік від Нью-Йорка, тутешня влада облаштувала місце поховання для заражених коронавірусом, у яких немає родичів або просто не вистачає грошей на звичайні церемонії.

Кадри, зняті з дрона
The Hill
Кадри, зняті з дрона
The Hill

Зараз, як пишуть у соціальних мережах, процедури поховання там відбуваються щодня. Раніше ж – усього лише раз на тиждень. Тіла поміщають у спеціальні пакети та ховають у домовинах із соснових дощок. Всі потрапляють в одну братську могилу, а робітники працюють у костюмах хімзахисту.

Окрема процедура існує і в Європі. В особливо постраждалій від COVID-19 Італії також є спеціальні правила. Всі співробітники ритуальних служб проводять процедури захоронення тільки в спецкостюмах.

Як пише ВВС, похоронні служби на рівні всієї країни заборонені. На місці поховання можуть бути присутніми до двох осіб. Ховають лише тіло, будь-які предмети покласти з покійним у могилу заборонено. Найчастіше сама церемонія триває буквально кілька хвилин.

Якщо особа померла вдома, трунарі приходять забрати її в повному захисному костюмі: окуляри, маска, рукавички та спецодяг. Для тих, хто щойно втратив близьку людину, це додатковий стрес.

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