Зі спеки в холод: з'явився прогноз погоди на літо в Україні

Літо-2020 на Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується, як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповіла докторка наук, провідна співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко.

"Ми будемо деякий час жити в "погодних гойдалках" – різкі зміни погодних умов від холодних до теплих, від вологих до сухих. Літо може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове", – зазначила вона.

Літо в Україні

Бойченко додала, що клімат мінливий від року до року, тому зміни оцінюються за період не менше ніж за 30 років.

"Всесвітньою метеорологічною організацією введено поняття кліматичної норми температури за період 1961-1990 років, або зараз також використовують періоди 1971-2000 і 1980-2010 років – це такий стандартний клімат, в порівнянні з яким оцінюють зміни. Просуваючись по кліматичному історичного минулого відповідно до результатів інструментальних спостережень, ми можемо потрапити то в потепління, то в похолодання. Повторюся, зараз ми проходимо "максимум потепління", – сказала вчена.

За її словами, до 2030-40 років температурне коливання матиме низхідну хвилю на тлі загального потепління, але в 2060-70-ті роки хвиля знову займе висхідне становище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє літо.

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