Знайомий "мокрушник": журналіст знайшов оригінал "сценарію вбивства" Бабченка

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

Журналіст і перекладач Сергій Лойко вказав, що інсценування вбивства російського журналіста схоже на епізод його роману "Рейс".

Вбивство, за словами Лойка, було "натуральним". Уривок твору він виклав у своєму Facebook.

"У нас в Свердловську в 1982-му вбили одного художника. У передпокої його квартири. Три кулі в спину. Він знав вбивцю, повернувся до нього спиною після того, як двері відчинив. Ми труп вивезли, а я залишився там в засідці на випадок, якщо мокрушник засумнівається і повернеться, щоб добити. Він таки не прийшов, але я не про це. Весь передпокій, буквально весь, був в крові. Всі стіни були в слідах рук бідолахи...

А вбивство розкрили, знайшовши фотки голої рубенсівської тітки, які були заховані в радіоприймач. Убив свердловського Рубенса чоловік його моделі", - пише Лойко.

За його словами, саме тому він запідозрив, що "труп" Бабченка "лежить обличчям в підлогу і вмирає від сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.