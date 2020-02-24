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24 лютого • оновлено в 22:10
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"Зі щурами мінські домовленості": ЗСУ розсекретили "бійця Гарфілда". Відео з передової

4.8т
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Міністерство оборони України опублікувало ролик про те, як коти на лінії фронту допомагають українським військовослужбовцям.

Кіт на прізвисько Гарфілд любить армійські вафлі і піднімає настрій бійцям. Незвичайне відео з передової оборонне відомство розмістило на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Чотирилапий "боєць" ЗСУ на прізвисько Гарфілд

Чотирилапий "боєць" ЗСУ на прізвисько Гарфілд

facebook.com/MinistryofDefence.UA

"З нашими мишами і щурами мінські домовленості: він їх не чіпає, вони його не чіпають", – розповів військовослужбовець.

Він зазначив, що це "єдиний кіт у світі, який їсть армійські вафлі".

"Гарфілд розряджає обстановку. Трохи пограти з котом, уже веселіше стає", – додав український боєць.

Раніше OBOZREVATEL писав, як на Донбасі "служить" хвостатий "боєць" ЗСУ на прізвисько Патрон. Пес був поранений у зоні ООС і ходить у бронежилеті.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Збройні сили України
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