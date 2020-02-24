Міністерство оборони України опублікувало ролик про те, як коти на лінії фронту допомагають українським військовослужбовцям.
Кіт на прізвисько Гарфілд любить армійські вафлі і піднімає настрій бійцям. Незвичайне відео з передової оборонне відомство розмістило на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).
Чотирилапий "боєць" ЗСУ на прізвисько Гарфілд
facebook.com/MinistryofDefence.UA
"З нашими мишами і щурами мінські домовленості: він їх не чіпає, вони його не чіпають", – розповів військовослужбовець.
Він зазначив, що це "єдиний кіт у світі, який їсть армійські вафлі".
"Гарфілд розряджає обстановку. Трохи пограти з котом, уже веселіше стає", – додав український боєць.
Раніше OBOZREVATEL писав, як на Донбасі "служить" хвостатий "боєць" ЗСУ на прізвисько Патрон. Пес був поранений у зоні ООС і ходить у бронежилеті.
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