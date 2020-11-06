Жванецький був нерадянським людиною, і це в ті давні роки значило більше, ніж бути людиною антирадянською. Антирадянських ми ж не знали. Їх нам вивалили всіх разом в останні роки перебудови у всіх "товстих" журналах. Вивалили тоді, коли ми зрозуміли все і без них. Ми пару років гарячково читали, а після занурилися в інші проблеми. Як вижити на ринку? Як не впасти у відчай від демократії з особою Жириновського?

А нерадянські були з нами завжди. Їх ми цитували роками. Вони увійшли в нашу культуру, оскільки фраза з монологу Жванецького, пісні Окуджави або фільму Рязанова дізнавалися відразу. І з цього пізнанню можна було впізнавати своїх – таких же нерадянських, як ми... Або, вірніше, ще лише учнів бути нерадянським.

Він був вільною людиною в невільній країні. Втім, немає. Треба сказати інакше. Напевно, як і ми всі, він не був абсолютно вільним. Він змушений був йти на компроміси, щоб бути безкомпромісним. Він змушений був затикати собі рот, щоб його почули. Ми до кінця не знаємо, наскільки важким був шлях нерадянського людини в радянській системі. Але, не дивлячись на будь-які компроміси, Михайло Михайлович виглядав нерадянським в наших очах. І це було головне. Він нас вчив бути іншими.

Він нам показував, що можна не так... Він говорив мовою, який настільки сильно відрізнявся від мови тоталітарної системи, що ця мова ми вивчили краще будь-якого іноземного. Жванецький сформував нас в той час, коли ми ще нічого не розуміли, і думали, ніби просто посміюємося. Кому, крім нього, це вдалося? Сім'ї та школі? Комсомолу і партії? Там все було навпаки. Вони думали, ніби нас формують, тоді як на ділі ми лише посміювалися.

Ну, а коли скінчилася радянська система, скінчилися і нерадянські люди. Вони були поруч, вони складали тексти, вони отримали право навіть стати антирадянськими... Але вони перестали нас формувати. І це було сумно. Оскільки інших вчителів ми за останні роки так і не знайшли.