Журналістка Алла Спринчинат розповіла про життя Чернівців, які є лідером за кількістю хворих на коронавірус в Україні, в умовах карантину.

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Її коментар розмістив Telegram-канал PavlovskyNEWS. За словами Спринчинат, вулиці міста дезінфікують ввечері і вдень, запевняючи, що концентрат не шкодить здоров'ю.

Журналістка також повідомила, що закриті парки, а відвідування магазинів, аптек та банків буде дозволено тільки в масці. Також у них діє правило 10-ти осіб, тому люди стоять на вулиці і чекають своєї черги.

Чернівці спорожніли через карантин Styleinsider

"Від завтрашнього дня (ймовірно, з 23 березня – ред.) хочуть закрити Діагностичний центр, а це значить, що жителі Чернівців не зможуть здати кров, зробити ультразвукову діагностику, кардіограму", – повідомила журналістка.

"Місто спорожніло, люди практично всі сидять вдома", – додала Спринчинат.

Вона зазначила також, що в'їзд і виїзд із Чернівців не перекрили, немає жодної перевірки або КПП.

Нагадаємо, за офіційними даними, Чернівецька область лідирує за кількістю хворих коронавірусом в Україні. На неділю, 22 березня, там зареєстровано 25 пацієнтів, із них 8 дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як заразилися коронавірусом троє дітей з Чернівців. Вони підхопили хворобу в Україні.

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