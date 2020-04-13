Журналістка OBOZREVATEL Анастасія Шкала розповіла, як заразилася респіраторним захворюванням, незважаючи на дотримання всіх правил карантину через коронавірус.

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У зв'язку з цим на своїй сторінці у Facebook вона закликала українців максимально сидіти вдома, не наражаючи на небезпеку себе та своїх близьких.

За словами Шкали, підозрілі симптоми змусили її навіть придбати експрестест на коронавірус, щоб переконатися, що це не небезпечна хвороба.

"Просидівши два тижні з температурою 37.3 +/- (у малого трохи більше тижня), побігавши по стелі від нервів, переживань, новин і різних ЦУ, вирішила-таки здатися і купила експрестест на коронавірус", – пише журналістка.

Експрестест на коронавірус Facebook Анастасії Шкали

За словами жінки, він вільно продається в аптеці за ціною 465 грн за одну штуку і може використовуватися в домашніх умовах. Тест схожий на такий, як використовують вагітні жінки, однак для реакції в ньому необхідна кров. Взяти її можна з пальця за допомогою спеціального скарифікатора.

"Боляче і її щось якось зовсім мало. А ще менше спеціальної рідини – буферного розчину – менше краплі. За такі гроші можна було не жлобитися, звичайно", – розповіла Шкала.

Як зазначає журналістка, результат тест показує всього через 10 хвилин. В її випадку він виявився негативним.

Експрестест на коронавірус Facebook Анастасії Шкали

"З огляду на те, що інших симптомів типу кашлю, задухи, кон'юнктивіту і що там ще буває немає – ура! Але питання: де я підчепила звичайний сезонний вірусняк, якщо ходила в масках і без людей, з дезінфекцією і все таке. Висновок: всі ці заходи до п**ди дверцята. Тільки сидіти вдома", – підсумувала Шкала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські та американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли на коронавірус без симптомів. За їхніми словами, у деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях.