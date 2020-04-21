"С*яками обіллю": українська журналістка стала "жертвою" народних традицій

Тележурналістку з Ужгорода Вероніку Мороз незнайомці облили водою в Поливаний понеділок, коли вона поспішала на роботу, на що дівчина поскаржилася в мережі.

У коментарях до її посту на Facebook з'явився один із чоловіків, який облив дівчину, а також його мама. Вони почали сваритися з журналісткою, в хід пішли навіть погрози.

Мороз на сторінці в соцмережі розповіла, що вода залила її рюкзак, де були важливі документи, одяг для ефіру, техніка. Крім того, зазначила вона, компанія чоловіків порушила правила карантину. Вона опублікувала їх фото:

Вероніка Мороз і компанія, що облила її водою Колаж

facebook.com/veronika.moroz.jn

Коментатори приєдналися до її обурення, проте користувач Костя Костик (як з'ясувалося, безпосередній учасник подій) обізвав дівчину дурною. Його мама заступилася за сина, посилаючись на традиції святкування Великодня.

У результаті одному з користувачів чоловік, погрожуючи, порадив "переживати за себе", а журналістці написав (орфографію автора зберігаємо): "На другі поливанки сиками оболюю".

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Раніше OBOZREVATEL писав про традиції Поливаного понеділка, який святкують у перший день після Великодня.