Журналістка поділилася зворушливою історією про аварію на ЧАЕС

Карина Бондаренко Суспільство 18:44, 26.04.2020

Журналістка українського видання "Кореспондент" Ольга Байвидович в річницю Чорнобильської катастрофи поділилася спогадами про те, як зі своєю сім'єю 34 роки тому пережила трагедію.

У день вибуху на ядерному реакторі в 1986 році 12-річна Байвидович з батьками і сестрою вирушили на дачу в Чорнобилі садити картоплю. Зворушливу історію вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"І я не знаю ще про те, що з ранку прокинуся і дізнаюся... Ми поїдемо. І приїдемо на наш полустанок і почуємо, що автобусів немає і тільки далі пішки. Ми почуємо, що там десь аварія на якийсь станції. І нічого не зрозуміємо. Ми дійдемо. І посадимо. Цю картоплю, що ніхто ніколи не викопає. Я не знаю, як це вирішував мій тато. Але я точно знаю, що ми цю картоплю не їли", – написала журналістка.

Журналістка поділилася зворушливою історією про аварію на ЧАЕС
facebook.com/olgahedgehog

Байвидович додала, що після аварії вперше вирушила так далеко від рідних разом з сестрою – в санаторій "Смена" в Євпаторії.

"До цього ми були якось з сестрою в санаторії під Києвом, і батьки приїжджали кожні вихідні майже. А тут... Трудовий табір в Ленінських Горках, куди нас завезла з Видного тітка Люся, наша знайома по Криму, яка працювала тоді завучем школи. І викинута після поколінь і радіації каракулева шуба. І сестра з безплідним, вважай, діагнозом, і яіз серцевою аномалією і щитовидкою, і моя дочка зі своїм здоров'ям. Але це буде тільки потім", – додала вона.

Журналістка поділилася зворушливою історією про аварію на ЧАЕС
facebook.com/olgahedgehog
Ольга Байвидович
facebook.com/olgahedgehog

Як писав OBOZREVATEL раніше, до катастрофи 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції було ще дві аварії.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Він злочинець!" У Грузії різко звернулися до Разумкова через призначення Саакашвілі. Лист

"Вони вмирали, бо їх лікували у Москві": герой, якого не показали в серіалі "Чорнобиль", розповів правду про аварію

Впав у кому? З'явилися нові дані про стан Кім Чен Ина

ЗСУ жорстко покарали найманців Путіна на Донбасі: окупанти рахують втрати

"Ви навіть не мавпа": ветеран АТО наїхав на Усика за "мир, дружба, жвачка" з РФ