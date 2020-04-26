Журналістка українського видання "Кореспондент" Ольга Байвидович в річницю Чорнобильської катастрофи поділилася спогадами про те, як зі своєю сім'єю 34 роки тому пережила трагедію.

У день вибуху на ядерному реакторі в 1986 році 12-річна Байвидович з батьками і сестрою вирушили на дачу в Чорнобилі садити картоплю. Зворушливу історію вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"І я не знаю ще про те, що з ранку прокинуся і дізнаюся... Ми поїдемо. І приїдемо на наш полустанок і почуємо, що автобусів немає і тільки далі пішки. Ми почуємо, що там десь аварія на якийсь станції. І нічого не зрозуміємо. Ми дійдемо. І посадимо. Цю картоплю, що ніхто ніколи не викопає. Я не знаю, як це вирішував мій тато. Але я точно знаю, що ми цю картоплю не їли", – написала журналістка.

Журналістка поділилася зворушливою історією про аварію на ЧАЕС facebook.com/olgahedgehog

Байвидович додала, що після аварії вперше вирушила так далеко від рідних разом з сестрою – в санаторій "Смена" в Євпаторії.

"До цього ми були якось з сестрою в санаторії під Києвом, і батьки приїжджали кожні вихідні майже. А тут... Трудовий табір в Ленінських Горках, куди нас завезла з Видного тітка Люся, наша знайома по Криму, яка працювала тоді завучем школи. І викинута після поколінь і радіації каракулева шуба. І сестра з безплідним, вважай, діагнозом, і я – із серцевою аномалією і щитовидкою, і моя дочка зі своїм здоров'ям. Але це буде тільки потім", – додала вона.

Журналістка поділилася зворушливою історією про аварію на ЧАЕС facebook.com/olgahedgehog

Ольга Байвидович facebook.com/olgahedgehog

Як писав OBOZREVATEL раніше, до катастрофи 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції було ще дві аварії.

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