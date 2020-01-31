Журналістка пішла на перевірку невинності в Таджикистані і описала жахи

У Таджикистані неймовірно поширені перевірки жінок на цноту перед першою шлюбною ніччю.

Огляд вони зазвичай проходять під тиском і в приниженні, пише "Настоящее время".

Відзначається, що перед офіційним вступом в шлюб в Таджикистані від майбутнього подружжя можуть вимагати довідку про те, що вони не є близькими родичами і не мають ЗПСШ.

Перевірятися дівчатам на незайманість офіційно не обов'язково, але вони нібито добровільно масово все одно перевіряються.

Причини можуть бути різні, але в основному чоловіки там хочуть мати "непорочних" дружин з впевненості, що наявність ранніх статевих контактів говорить про легковажність і схильність жінки до зрад надалі.

Одна з журналістів зважилася теж пройти перевірку. Виявилося, родичі під час процедури можуть бути присутніми "поки не виженуть", а дії лікарів при цьому викликають почуття сорому і образи.

Доктор використовує марлеві відрізи, великим і вказівним пальцями обох рук розводить великі статеві губи в сторони і вгору, після чого медсестра фотографує геніталії для медичного архіву.

В кінці дають довідку про підсумки огляду.

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