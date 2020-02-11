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12 лютого • оновлено в 03:03
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Відома репортажами з Ради: в Україні раптово померла молода журналістка

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У Києві у вівторок, 11 лютого, померла українська журналістка Ольга Шеремет.

Жінці було всього 40 років. Про її раптову смерть повідомили друзі та колеги в Facebook.

Журналістка була відома своїми репортажами з Верховної Ради. Останнім часом вона працювала у Національній суспільній телерадіокомпанії України.

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Померла українська журналістка Ольга Шеремет

Померла українська журналістка Ольга Шеремет

Facebook/Ольга Шеремет

"Перестало битися серце Олі Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки і щирої подруги. Для багатьох вона відома як парламентська кореспондентка. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовий", – написала її подруга Ірина.

Прощання з журналісткою відбудеться в її рідному Івано-Франківську 13 лютого. Причина смерті не називається.

Ольга Шеремет

Ольга Шеремет

РБК-Україна

Шеремет закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Раніше працювала на "Радіо Київ", парламентською кореспонденткою на "Радіо Ера ФМ".

Відома репортажами з Ради: в Україні раптово померла молода журналістка

Facebook/Ольга Шеремет

Відома репортажами з Ради: в Україні раптово померла молода журналістка

Facebook/Ольга Шеремет

Відома репортажами з Ради: в Україні раптово померла молода журналістка

Facebook/Ольга Шеремет

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Москві при загадкових обставинах померла українка. Їй було 27 років.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии смерть ЗМІ помер журналіст
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