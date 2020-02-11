Відома репортажами з Ради: в Україні раптово померла молода журналістка

У Києві у вівторок, 11 лютого, померла українська журналістка Ольга Шеремет.
Жінці було всього 40 років. Про її раптову смерть повідомили друзі та колеги в Facebook.
Журналістка була відома своїми репортажами з Верховної Ради. Останнім часом вона працювала у Національній суспільній телерадіокомпанії України.
Померла українська журналістка Ольга Шеремет
Facebook/Ольга Шеремет
"Перестало битися серце Олі Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки і щирої подруги. Для багатьох вона відома як парламентська кореспондентка. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовий", – написала її подруга Ірина.
Прощання з журналісткою відбудеться в її рідному Івано-Франківську 13 лютого. Причина смерті не називається.
Ольга Шеремет
РБК-Україна
Шеремет закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Раніше працювала на "Радіо Київ", парламентською кореспонденткою на "Радіо Ера ФМ".
Facebook/Ольга Шеремет
Facebook/Ольга Шеремет
Facebook/Ольга Шеремет
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Москві при загадкових обставинах померла українка. Їй було 27 років.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".